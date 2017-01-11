مؤتمر فكري بوهران لإستذكار شهيد المسرح الجزائري عز الدين مجوبي

افتتحت أشغال مؤتمر فكري "العبور إلى المستقبل بين الريادة و القطيعة المعرفيّة " اليوم الأربعاء بقاعة المحاضرات لفندق "الميريديان" بوهران وذلك في إطار فعاليّات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي "عز الدين مجوبي".

وتجرى اشغال هذا اللقاء الذي اشرف على افتتاحه الامين العام لهيئة المسرح العربي اسماعيل عبد الله والذي يدوم سبعة أيام على شكل ندوات بكل من ولايتي وهران و مستغانم وذلك بحضور 120 متدخل. خصصت الندوة التطبيقية الأولى لاستذكار المسرح الجزائري عز الدين مجوبي (1945-1995) وذلك بحضور ارملته أمينة مجوبي حيث تعرض في الجلسة الأولى ورقة تاريخية تحت عنوان "اسمي عز الدين مجوبي ...فصيلة دمي" يقدمها المسرحي الجزائري عبد الناصر خلاف ومشهدا تمثيليا من انتاج المسرحي الراحل و كذا تقديم ورقة بحث " أيّ قطيعة معرفية أودت به للغغتيال " من قبل الباحثة الجزائرية جميلة مصطفى الزقاي.

كما سيتداول على منبر الجلسة الثانية كوكبة من الممارسين المسرحين الجزائريين منهم الممثلة دليلة حليلو و السينوغرافي عبد الرحمن زعبوبي لتقديم شهادات حول صاحب رائعة "حافلة تسيير" التي حققت نجاحا باهرا خلال سنوات الثمانينات من القرن الماضي.

وستكون الندوة التطبيقية الثانية مخصصة لاستذكار صاحب مسرح الحلقة الراحل عبد القادر علولة (1939-1994 ) وذلك يوم 18 يناير بمستغانم.

كما يتضمّن برنامج هذا المؤتمر الفكري مناظرة علمية حول "ريادة النص المسرحي العربي بين مارون نقاش و ابراهيم دانينوس" من تقديم سيد علي إسماعيل من مصر و بوكروح من الجزائر وندوة علمية حول فن الإيماء في المسرح العربي فضلا عن ندوات حول النقد و الصور الجمالية في المسرح لفائدة طلبة كلية الآداب والفنون وطلبة الدراسات العليا بجامعة مستغانم.

يذكر ان الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي افتتحت مساء أمس الثلاثاء تحت اشراف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وبحضور وزيرة التضامن والوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم و الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله ونخبة من الوجوه الثقافية والفنية العربية ودبلوماسيين عرب.