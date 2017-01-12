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تفاصيل طلاق براد وانجلينا يجري بعيدا عن العيون

  • 12/01/2017
  • النهار أون لاين
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تفاصيل طلاق براد وانجلينا يجري بعيدا عن العيون تحميل الملف

أعلن نجما هوليوود أنجلينا جولي وزوجها براد بيت، في بيان أذاعته شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية، أنهما سيلجأن إلى قاض خاص لإبقاء مسألة طلاقهما بعيدا عن أعين الناس.

وأضاف البيان، أن النجمين توصلا لاتفاق لإحاطة أوراق الطلاق وكل الإجراءات بسرية تامة "للحفاظ على حقوق الخصوصية لأبنائهما والعائلة".

وكانت جولي تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر، أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بـ"خلافات يصعب حلها".

وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير أن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة، لكنها لم تطلب نفقة زوجية. وقالت جولي إن تاريخ انفصالهما هو 15 سبتمبر. وكان النجمان تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات.

وفي نوفمبر، تمت تبرئة بيت من مزاعم إساءة معاملة أبنائه وتقدم بطلب للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء.

موضوع : تفاصيل طلاق براد وانجلينا يجري بعيدا عن العيون
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