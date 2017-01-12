ترجمة السّلسلة القصصية ألف ليلة وليلة إلى الأمازيغية

قام الباحث الجزائري في مجال الثقافة الأمازيغية اعمر خابر، بترجمة المجموعة التّراثية الضّخمة "ألف ليلة وليلة" تحت عنوان أمازيغي على شكل "agim n wudan d yid".

ونُشر الجزء الأول من الكتاب بدار الأمل للنشر والتوزيع بمدينة تيزي وزو بمنطقة القبايل، شرق الجزائر، ويصل الكتاب إلى 314 صفحة، وركّز هذا الجزء على حكايات شهرزاد التي قصتها على الملك شهريار وهذا بعد ترجمتها إلى الكثير من اللغات كالإنجليزية والفرنسيّة والإسبانية والألمانية، حان هذا العام دور ترجمتها إلى الأمازيغية.وأجرى الباحث عدّة تعديلات طفيفة بترجمة الحكايات دون الشعر الذي يتخللها، كما وضع شرحا يوجّه القارئ إلى الحكايات التي لا تتعارض مع مرجعيته الإجتماعية.