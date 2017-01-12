إحتفالات يناير تنطلق بتلمسان تحت شعار جزائري وأفتخر بأمازغيتي

انطلقت صباح اليوم الخميس ببني سنوس في ولاية تلمسان في جو احتفالي بهيج فعاليات تظاهرة "الشباب يحتفل بيناير" التي أشرف على مراسيمها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بمناسبة احياء رأس السنة الامازيغية 2967 المصادف ليوم 12 يناير من كل سنة ميلادية.

و استهلّت الإحتفالات بالإستعراض الكبير المتكون من 900 شاب و شابة من مختلف ولايات الوطن و الذي جاب شوارع المدينة قبل أن يحط بألوانه الزاهية وأهازيجه الشعبية بميدان الملعب البلدي حيث أدى المشاركون رقصات على وقع الفرق الفولكلورية و أنغام آلاتها التقليدية.

و بعين المكان أشرف الوزير بحضور والي تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ و السلطات المحلية على افتتاح المعرض المتضمن عدة أجنحة في شكل خيم لعرض نماذج من بعض المنتجات اليدوية التقليدية لسكان بني سنوس مثل الحصير والصناعة الفخارية والخشبية والجلدية والأزياء النسوية والمصوغات الفضية المزركشة ذات الاصول الأمازيغية.

كما زار الوزير سوق "الناير" الذي ازدانت أجنحته و رفوفه بأنواع مختلفة من المكسرات وما طاب من الفواكه والحلويات التي تتشكل منها "طبيقة قرقشة" كما تسمى بالعامية محليا لتزيين المائدة ليلة الاحتفال بهذا العيد السنوي في جو عائلي. وعرضت الجمعية النسوية لبني سنوس بنفس المعرض أصنافا متنوعة من الأكلات التي تحضر في هذا اليوم مثل "البركوكس" و"السفنج" و"المسمن" بالإضافة إلى عينات تقليدية أخرى من الأطباق اللذيذة المحضرة بزيت الزيتون و التين المجفف و الدقيق. و تواصل هذا العرس الشعبي بزيارة المدرسة الابتدائية "حوزي عبد القادرالتي يتم بها تدريس اللغة الامازيغية قبل متابعة "كرنافال أيراد" الذي يرمز الى النصر و السلم و التطلع إلى موسم فلاحي خصب ليفسح المجال في الظهيرة إلى المداخلاتالأكاديمية التي تنظمها المحافظة السامية للأمازيغية حول البعد الأنثروبولوجي لهذه المناسبة الضاربة بأطنابها في أعماق التاريخ. للتّذكير، فإنّ هذه الإحتفالات التي تحمل شعار "جزائري وأفتخر بأمازغيتي" تنتظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتعاون و التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة و الحركة الجمعوية.