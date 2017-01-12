وفاة الفنانة المصرية كريمة مختار

توفيت منذ قليل، الفنانة المصرية كريمة مختار، عن عمر ناهز 82 عاماً بعد صراع مع المرض، وأعلنت مصادر مقربة من كريمة مختار، أن صحتها تدهورت بشدة منذ أمس، حتى لقيت ربها منذ قليل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن الفنان سامح الصريطي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قوله إن جثمان الراحلة سيشيع من مسجد عمرو بن العاص، بعد صلاة الجمعة. وولدت كريمة مختار، في 16 جانفي 1934 ، باسم عطيات محمد البدري، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتهرت الممثلة الراحلة بأداء دور الأم، على مدى أكثر من نصف قرن، وتزواجها من المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، في فيلم المستحيل، وشاركت بعد ذلك في بطولة العديد من الأفلام، واشتهرت بأداء شخصية الأم. وقدّمت للسينما المصرية، العديد من الأفلام أبرزها الحفيد، كما قدّمت مسرحية العيال كبرت، التي حققت لها نجاحا كبيرا. من أشهر أفلامها،الحفيد، ومضى قطار العمر، ونحن لا نزرع الشوك، وتمضي الأيام، وأميرة حبي أنا، والشيطان يعظ، ويا رب ولد، ورجل فقد عقله. ومن أشهر أعمالها في الدراما التلفزيونية، البخيل وأنا، ويتربى في عزو، والجنة العذراء، ودلع بنات وأبو العلا البشري. بعد تقديمها مسلسل يتربي في عزو، مع الفنان يحيي الفخراني، ارتبط بها لقب ماما نونا، وأصبح الجميع ينادونها بهذا الاسم، واعتبرها كثيرون خليفة للفنانة أمينة رزق والفنانة فردوس محمد في آداء أدوار الأم.