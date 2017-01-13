فنانون جزائريون يحتفلون برأس السنة الأمازيغية 2967

أحيا مجموعة من نجوم الفن الجزائري أمسية الخميس بقاعة الأطلس بالجزائر العاصمة، حفلا فنيا ساهرا بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2967".

وشارك في تنشيط هذه السهرة كل من حميدو ورشيد كسيلة وبوعلام شاكر وعمر ماماش والهاشمي والفنانات ميمي وهدى والطاوس أرحاب ومنال غربي وحسيبة عمروش حيث أمتعوا الحضور على مدار ساعتين من الزمن بالعديد من أغانيهم وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تكون في أغلبه من العائلات.

وأعرب الفنان بوعلام شاكر عن سعادته بتنشيط حفل رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير" معتبرا أن الإحتفال به "يتطور من عام لآخر من حيث انتشاره وتوسعه عبر الجزائر"، ومثمنا في هذا الإطار ترسيم اللغة الأمازيغية الذي اعتبره "دافعا كبيرا للفن والتراث الأمازيغي بجميع أبعاده".