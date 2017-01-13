الموسم الـ 5 من Prison Break في اليمن .. تعرف على سر الاختيار

إذا كنت من متابعي المسلسل الأميركي الشهير Prison Break فلا بد أنك اعتقدت أن بطله مايكل قد مات في نهاية الجزء الـ 4.

لكن الجزء الـ 5 من العمل والذي سيبدأ عرضه على شبكة Fox في الـ 4 من أفريل 2017، سيعيد الشخصية التي يجسدها الممثل وينتورث ميلر إلى الحياة، فنجده فجأة في الشرق الأوسط.

المنتج التنفيذي للمسلسل بول شيرنغ كشف لمجلة Entertainment عن سبب اتجاه الأحداث للشرق الأوسط وليس لأي مكان آخر. قائلا أن السبب في ذلك هو أن محيط التصوير بالشرق الأوسط يشبه في روحه كثيرا ملحمة الأوديسة.

وقد سبق وأن صرح دومينيك بورسيل الذي يقوم بتجسيد شخصية لنكولن ياروز في العمل Australia’s Sunrise morning show قائلا إن "الجزء القادم سيكون مسيسا للغاية".

كما أوضح أن المسلسل اهتم بإظهار المسلمين بشكل إيجابي، وقد علق كتاب Prison Break عبر حسابهم الرسمي على تويتر قائلين ننتظر أن نرى بطلا مسلما، مداعبين الممثل ومغني الراب C-Note الذي يقوم بتجسيد شخصية روكموند دانبر في العمل والذي يبدو أن دوره اقتضى أن يعتنق الإسلام.