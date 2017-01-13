ميهوبي يشيد بمسار الفنان الراحل أبو جمال

اعتبر وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الجمعة، أن الفنان الراحل أبو جمال، أحد الوجوه الفنية القديرة والمتواضعة مذكرا بمساره الحافل في السينما والمسرح. وتوفي الكوميدي، ورجل المسرح أبو جمال، واسمه الحقيقي ارزقي رابح عن عمر يناهز 79 سنة، ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة، بعد صراع مع المرض، وفق ما علم من مصادر طبية. وكان وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، قد زار الراحل أبو جمال سويعات قبل وفاته بمستشفى زرالدة، حيث كان يتلقى العلاج، وهي الزيارة التي قادته إلى الفنان جعفر باك الذي يرقد بذات المستشفى. ويعد الراحل، ارزقي رابح الذي ولد في 14 مارس 1938 ، من ابرز الوجوه السينمائية والمسرحية في الجزائر، حيث كانت لديه عدة ادوار هامة في السينما الجزائرية والفرنسية. وقد إلتحق الفقيد، أبو جمال في خمسينات القرن الماضي، بفرقة محي الدين بشطارزي والاذاعة، قبل الانضمام الى صفوف جبهة التحرير الوطني ابان حرب التحرير، حيث تعرض مرارا الى التوقيف والتعذيب، من قبل قوات الاستعمار الفرنسي بين سنتي 1960 و1962. وبعد الاستقلال، انضم ابو جمال الرفيق الدائم لرويشدن الى فرقة حسن الحسني، قبل الالتحاق بالمسرح الوطني الجزائري بقيادة مصطفى كاتب، حيث برز في مسرحيات حسن طيرو، الى جانب رويشد، والغولا، كما ترك بصماته في الفن السابع باعمال خالدة مثل فيلم "حسن طاكسي وحسن نية 1989، والطاكسي المخفي 1982. ووري فقيد، الساحة الفنية الجزائرية الثرى، اليوم الجمعةن بمقبرة تيغنيف بزرالدة، بعد صلاة الجمعة.