هاري بوتر وجو ويكس يرفعان مبيعات الكتب ببريطانيا إلى 1.6 مليار استرليني في 2016

وصلت مبيعات الكتب في بريطانيا لسنة 2016 إلى 1.6 مليار جنيه استرليني بزيادة 5 بالمائة تقريبا من عام 2015.

وذكر موقع ايلاف، نقلا عن تقرير احصائي، أن هذه المبيعات وصلت لهذا الرقم بمساهمة من النصوص المسرحية والسينمائية لروايات هاري بوتر وكتب خبير التغذية واللياقة البدنية التي رفعت المبيعات الى 1.59 مليار جنيه استرليني بعد ان وصل إلى 1.51 مليار العام الماضي، حسب ما تبين من الأرقام التي نشرتها خدمة نيلسن بوكسكان المختصة بمتابعة سوق الكتاب. وفى تقرير تفصيلى نشره موقع إيلاف جاء فيه "بلغت مبيعات الكتب هذا الرقم العام الماضى بمساهمة من النصوص المسرحية والسينمائية لروايات هارى بوتر وكتب خبير التغذية واللياقة البدنية جو ويكس التى رفعت المبيعات إلى 1.59 مليار جنيه إسترلينى من 1.51 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2015، كما تبين الأرقام التى نشرتها خدمة نيلسن بوكسكان المختصة بمتابعة سوق الكتاب.