بالفيديو.. بلال ميلانو يهدي الخضر أغنية شيء كبير يا عمري دعما للمنتخب الوطني

تحسّبا لإنطلاق كأس إفريقيا للأمم 2017 التي تجرى فعالياتها بالغابون في الفترة الممتدة مابين 14 جانفي و 5 فيفري، يبدأ العدّ التّنازلي للمقابلة الأولى للفريق الوطني مع نظيره الزّيمبابوي.

أصدر نجم الأغنية الرياضية "بلال ميلانو" ألبوما تصبّ أغانيه في تشجيع رفقاء محرز وماندي ، واستعد ميلانو للحدث القاري والإفريقي بأغنية "شيئ كبير يا عمري" تشيد بلعب المنتخب الوطني والعلم الجزائري الذي يرفرف في سماء الغابون، وبلد المليون ونصف مليون شهيد. مُستعينا بعدة فنانين لمشاركته فيه على رأسهم فنّان الراي "كادير الجابوني" ومغنّي الراب رضا سيتي 16 ، وفنّاني الشّعبي "الباجي البحري" و "عبد القادر شاعو". وعوّد ميلانو الجمهور الجزائري على أغانيه الجميلة التي تخصّ المنتخب الوطني. بالإضافة إلى أنّ ميلانو لاينسى فريقه المفضّل اتحاد العاصمة.