بعد وفاة والدها الموت يفجع مي نور الشّريف مرّة ثانية

أبدت الفنانة المصرية مي نور الشريف حزنها الشّديد على رحيل عمّتها عواطف جابر، لتعلن عن هذا الخبر المؤلم عبر حسابها الشّخصي على الفيس بوك.

وكتبت مي نور الشريف على حسابها لتقول: "توفيت إلى رحمة الله عمتي عواطف جابر محمد عبد الله. رجاء الدعاء لها بالرحمة و الفاتحة.. إن لله وإن إليه لراجعون". وانهالت التعليقات التي تواسي مي نور الشريف على فقيدتها، خاصّة وإنّه لم يمض وقتاً طويلاً لترحل عمتها بعد والدها الفنان نور الشّريف، الّذي رحل عام 2015 بعد صراع مع المرض.