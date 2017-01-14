بالصوّر.. شيرين تصدم الجمهور في جنازة كريمة مختار وتسير على العكاز

حضرت الفنّانة المصرية " شيرين"، جنازة الفنّانة القديرة كريمة مختار والتي أقيمت في مسجد عمرو بن العاص.

وبدى على شيرين الحزن الشّديد خاصّة وإنّها كانت ترافق الرّاحلة في الفترة الأخيرة من مرضها، أمّا أكثر ما لفت انتباه الجمهور فور تداولهم لصور الأولى في الجنازة، هو ظهورها وهي تتكئ على عكاز ويمسك بها أحد الأشخاص ليساعدها. وانهالت التعليقات على صور شيرين من قبل رواد مواقع التّواصل الإجتماعي الذين أبدوا دهشتهم من استنادها على عكاز في حين إنها لم تكبر لهذا الحد الذي تستعين بعصا، بينما أشار البعض إلى إنه من الممكن أن تكون تعاني من التواء أو كسر في قدمها ولهذا تمسك به.