المخرج والسيناريست حاج رحيم في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المخرج الجزائري حاج رحيم الذي يعتبر أول من قدم الحصة الشهيرة "كاميرا المخفية" سنة 1970، على التلفزيون الجزائري.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن جثمان الراحل حاج رحيم سيوارى الثرى اليوم السبت بمقبرة سيدي يحيى بالجزائر العاصمة. للإشارة، شارك المخرج الراحل، في انجاز عدة أعمال تلفزيونية وبرامج، أشهرها الكاميرا الخفية التي وضع عليها لمسته الخاصة، وآخر مسلسلاته الدرامية الاجتماعية " زواج ليلة تدبير وعام"، كما له العديد من الأفلام من سكارجي عام 1982 ومسلسل حكايات الناس سنة 1985، وفيلم نهاية اضراب سنة 1992.