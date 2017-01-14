بالفيديو.. آخر ظهور للفنّانة كريمة مختار وهذا ماقالته عن مسيرتها الفنيّة

مازال الحزن يسود الوسط الفنّي ومحبيها على رحيل الفنانة القديرة كريمة مختار، ليتداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صور آخر ظهور لها والذي كان أثناء تكريمها في المسرح القومي من قبل وزير الثقافة حلمي نمنم وذلك مناسبة عيد الأم.

وعن آخر كلماتها، قال نقيب الممثلين أشرف زكي أن آخر ما قالته كريمة مختار قبل وفاتها بأيام هو: "لقد أديت رسالتي وليس في حياتي ما أخجل منه أو يزعجني". يشار إلى أنّ، كريمة مختار رحلت عن عالمنا بالأمس عن عمر يناهز الـ 82 بعد صراع مع المرض، بعد أن أثرت الفن بالعديد من الأفلام والأعمال الدرامية والمسرحية.