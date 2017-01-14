ميهوبي.. مسار الحاج رحيم السينمائي والتلفزيوني حافل بالمعطاءات والإبداع

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم السبت، أن المسار المهني للمخرج السينمائي الحاج رحيم الذي وافته المنية "حافل بالمعطاءات والإبداع" مما "يدل على احترافيته واهتماماته بما يجري في الواقع الاجتماعي الذي نعيشه".

وقال الوزير في برقية تعزية ان "مسار المرحوم السينمائي والتلفزيوني الثري وانتاجاته القيمة والهادفة اشتهر بالكاميرا المخفية في السبعينات التي كانت له فيها بصمته الخاصة إلى جانب عدد من المسلسلات في الدراما الاجتماعية هذا المسار الحافل بالمعطاءات والإبداع يدل على احترافيته واهتماماته بما يجري في الواقع الاجتماعي الذي نعيشه". وتقدم وزير الثقافة بهذه المناسبة الأليمة خالص التعزية لعائلة الفقيد والأسرة الثقافية راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وكان المخرج حاج رحيم قد توفي ليلة الجمعة إلى السبت عن عمر ناهز الـ 83 سنة إثر ازمة قلبية. وسيرواى الفقيد التراب عصر اليوم بمقبرة سيدي يحيى بالجزائر العاصمة. وقد قدم حاج رحيم الذي التحق بمؤسسة التلفزيون سنة 1970 عدة أعمال درامية منها فيلم سركاجي في 1982 و مسلسل حكايات الناس عام 1985 وفيلم نهاية الإضراب العام 1992 وبورتريه العام 1994.