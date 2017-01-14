إلغاء بث فيلم كوميدي قصير عن مايكل جاكسون بعد شكاوى عائلته

ألغت شركة بريطانيّة منتجة لفيلم كوميدي عن المغنّي الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، بثّ العمل بعد أن وصفته ابنة نجم البوب الأمريكي بأنّه "مقزز".

وقالت باريس جاكسون، في سلسلة من التغريدات عل موقع "التويتر"، إنّها شعرت بإهانة شديدة بعد عرض الإعلان الترويجي للفيلم يوم الثلاثاء. وأضافت "يغضبني أن أرى إلى أي حد تعمدوا بشكل واضح أن يتسبّبوا بالإهانة بهذا القدر ليس فقط لوالدي بل أيضا لأمي الروحية إليزابيث تايلور. الفيلم أنتجته محطة "سكاي آرتس" البريطانية التلفزيونية وهو ضمن سلسلة أفلام "أوربان ميثز".

ويقوم الممثل البريطاني جوزيف فاينز بدور جاكسون في الفيلم الذي تبلغ مدّته 30 دقيقة وهو عمل درامي ساخر تدور أحداثه في إطار رحلة بالسيارة قيل إن نجم ألبوم "ثريلر" قام بها عام 2001 مع النجمين الراحلين إليزابيث تايلور ومارلون براندو.وتوفي مايكل جاكسون في جوان 2009 عن عمر بلغ 50 عاما بعد تناوله جرعة زائدة من دواء مسكن.وقالت باريس (18 عاما) في تغريدة على تويتر "يغضبني أن أرى إلى أي حد تعمدوا بشكل واضح أن يتسببوا بالإهانة بهذا القدر ليس فقط لوالدي بل أيضا لأمي الروحية إليزابيث تايلور.



