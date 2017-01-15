بالصّور.. كاميليا ورد مع الفنّان عاصي الحلاني في الأستوديو

نشرت النجمة الجزائرية الشابة "كاميليا ورد" ، نجمة برنامج "أراب آيدول" فى موسمه الرابع ، صورا جديدة من زيارتها الخاصّة التى قامت بها الى ستديو الموزع اللبناني الشهير "طوني سابا" بالعاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام ، وذلك بعدما طلب منها جمهورها المزيد من الصور عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت كاميليا فى أستديو الموزّع اللبناني الشهير "طونى سابا" ، ورفقة الفنّان اللبناني "عاصى الحلانى"، وعلّقت ورد على الصّور قائلة :" هيدا فنان هيدا ذوق هيدا أخلاق هيدا الفارس عاصى الحلاني".وفى سياق آخر ، أعلنت كاميليا عن بدأ التّحضيرات للعمل الغنائي الأول لها بعد البرنامج ، وذلك بعدما قامت بالاتفاق مع الشاعر "على الغامدي". وجاء ذلك عندما أعلنت كاميليا عبر حسابها الرّسمي بهذا الاتفاق قائلة :" أتفقت أنا والأستاذ أيمن بمباركة الاستاذ الغامدي ، على اختيار أغنية ستكون مفاجئة إن شاء الله وسنبدأ العمل عليها قريباً".



