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بالصّور.. كاميليا ورد مع الفنّان عاصي الحلاني في الأستوديو

  • 15/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالصّور.. كاميليا ورد مع الفنّان عاصي الحلاني في الأستوديو تحميل الملف

نشرت النجمة الجزائرية الشابة "كاميليا ورد" ، نجمة برنامج "أراب آيدول" فى موسمه الرابع ، صورا جديدة من زيارتها الخاصّة التى قامت بها الى ستديو الموزع اللبناني الشهير "طوني سابا" بالعاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام ، وذلك بعدما طلب منها جمهورها المزيد من الصور عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت كاميليا فى أستديو الموزّع اللبناني الشهير "طونى سابا" ، ورفقة الفنّان  اللبناني "عاصى الحلانى"، وعلّقت ورد على الصّور قائلة :" هيدا فنان هيدا ذوق هيدا أخلاق هيدا الفارس عاصى الحلاني".وفى سياق آخر ، أعلنت كاميليا عن بدأ التّحضيرات للعمل الغنائي الأول لها بعد البرنامج ، وذلك بعدما قامت بالاتفاق مع الشاعر "على الغامدي". وجاء ذلك عندما أعلنت كاميليا عبر حسابها الرّسمي بهذا الاتفاق قائلة :" أتفقت أنا والأستاذ أيمن بمباركة الاستاذ الغامدي ، على اختيار أغنية ستكون مفاجئة إن شاء الله وسنبدأ العمل عليها قريباً".
   

ألبوم الصور
بالصّور.. كاميليا ورد مع الفنّان عاصي الحلاني في الأستوديو بالصّور.. كاميليا ورد مع الفنّان عاصي الحلاني في الأستوديو
موضوع : بالصّور.. كاميليا ورد مع الفنّان عاصي الحلاني في الأستوديو
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