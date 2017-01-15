سهيلة بن لشهب تكشف عن كواليس جلسة تصوير أغنيتها دانس

كشفت الفنّانة الجزائرية الشابة "سهيلة بن لشهب" ، وخريجة برنامج "ستار أكاديمي" فى موسمه الحادى عشر ، عن كواليس جلسة التصوير التى خضعت لها من أجل أغنيتها المنفردة الجديدة "Dance" ، والمقرر طرحها خلال وقت قريب عبر تطبيق أنغامي وموقع "يوتيوب".

ونشرت سهيلة ، الفيديو اثناء خضوعها لجلسة التّصوير الخاصة بالعمل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع أنستغرام.وفور إعلان بن لشهب عن قرب موعد صدور العمل الجديد ، انهالت التعليقات المنتظرة منذ فترة طويلة، لتهنأ سهيلة بالإنتهاء من تحضير السينغل والإعلان عن انتظارهم لجديد فنانتهم المفضلة.



