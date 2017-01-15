حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم في ذا فويس كيدز 2

كشفت سناء مرسي عن موهبتها الصّوتية الكبيرة واللاّفت أنّ البعض أصبح يطلق عليها لقب حفيدة أم كلثوم.

تؤكد سناء أنها ليست حفيدة مباشرة بالمعنى الحرفي لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث قالت: "أخت أم كلثوم هي أم جدها لأمها"، أي أن أمها حفيدة أخت أم كلثوم".وتقول إن كل مقتنيات أم كلثوم من ملابس وإكسسوارات ما زالت موجودة في منزلها وبإمكانها إستخدامها في أي وقت.وأشارت خلال حديثها مع برنامج ET بالعربي ، إلى أنّها تحلم بصقل موهبتها عن طريق دراسة الموسيقى، إلا أن لها حلماً آخر ، وهو أن يتم قبولها في الموسم الثاني من The voice kids، خصوصاً أنها تقدمت للموسم الأول ولم يتم قبولها.



