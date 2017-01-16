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بعد أن وصفها بالفاجرة و الخائنة أصالة تردّ على جورج وسوف وهذا ما قالته

  • 16/01/2017
  • النهار أون لاين
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بعد أن وصفها بالفاجرة و الخائنة أصالة تردّ على جورج وسوف وهذا ما قالته تحميل الملف

خرجت الفنّانة السّورية أصالة نصري ، عن صمتها، وردَّت على الإهانة التي وجّهها لها سلطان الطرب، مواطنها الفنان جورج وسوف، بعد أن وصفها واتهامه لها بخيانة وطنها، موضّحة أنها لن تردَّ الإساءة بالإساءة، لأنها تحترم تاريخه الطويل في الفن .

وكتبت أصالة في تغريدة لها، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لأنّني أخاف عليه، وأحترم تاريخه، ولا أقوى على جرحه فقط، كان صديقاً لأغلى ما عندي (بابا)، لن أردّ، ومن كلّ قلبي أسامحه، بل وأدعو له بالتوفيق".وردَّت النّجمة السّورية، على تعليق أحد متابعيها، والذي أكّد أن وسوف لا يستحق كل هذا الغحترام، قائلة: "بل يستحقّه، لأنّه استطاع أن يجعل البعض يحبّه، رغم أنّه لم يحبّ نفسه يوما".وكان جورج وسوف، قد شنَّ هجومًا حادًا على مواطنته الفنّانة أصالة، في أحد البرامج التلفزيونية، ووصفها بـ"الفاجرة"، قائلاً: "فاكرة نفسها الله خلقها ولم يخلق غيرها.. هي الخاسرة، لأنّها خسرت وطنها، وبيتها".

 

موضوع : بعد أن وصفها بالفاجرة و الخائنة أصالة تردّ على جورج وسوف وهذا ما قالته
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