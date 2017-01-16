فنّانون سوريون يلتحقون بالشّاب خالد و بهيّة راشدي بالجزائر لتصوير مسلسل عائلات من الشمال

يستعدّ عدد من نجوم الدراما السّورية إلى السّفر للجزائر العاصمة للإلتحاق بأسرة المسلسل العربي المشترك "عائلات من الشّمال" الذي تؤلّفه السّورية فاتن السكّري، وإخراج الجزائري عبد السلام دحو.

ويشارك في بطولة العمل من سورية كل من أيمن زيدان و عباس النوري وسلمى المصري وعبير شمس الدين ولينا كرم ويزن السيد ومايا فرح وأحمد حجازي، إضافة إلى ممثّلين من الجزائر و المغرب وتونس وليبيا ولبنان ومصر والأردن والإمارات.ويتناول المسلسل على مدار جزأين العلاقات الأسريّة في زمن الشّتات والحروب والهجرة وغيرها من الأمور التي تؤثّر في العلاقات الأسرية في ظلّ الأزمات المتلاحقة. وسيتمّ التصوير في عدّة ولايات من الوطن وهي الجزائر العاصمة، بومرداس، عنابة وتلمسان.