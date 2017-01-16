لهذا السّبب لم تعرض صورة أحلام وهي صغيرة في حلقة آراب آيدول

أثار عرض القائمين على برنامج "آراب ايدل"، في حلقة السّبت، لصور لجنة التحكيم باستثناء النجمة الإماراتية "أحلام"، وهم في مرحلة الطفولة، تساؤلاتٍ وضجّة بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وتساءل الجمهور بشدّة عن عدم عرض صورة من طفولة أحلام. من جهته قال مُقدّم البرنامح الفنان أحمد فهمي، إنّهم لم يجدوا صورة لها وهي صغيرة على الإنترنت. وكانت حلقة السّبت من آراب آيدول تحمل اسم الطّفولة، لهذا أقدم القائمون على البرنامج بهذه الخطوة.وتحدّثت أحلام خلال الحلقة عن دورها كأم، لتؤكد إنّها هي من تطهو الطعام وتقوم بالأعمال المنزلية وتدريس أولادها مادام ليس لديها ارتباطات فنية. في حين أكّدت نانسي عجرم، إنّها تعيش طفولتها الّتي حرمت منها بفضل انشغالها بالفن منذ الصغر، لتعيد هذه الأجواء مجدداً مع ابنتيها ميلا وإيلا.