الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة حسن الشافعي يرتكب خطأ كاد أن يودي بحياته

حسن الشافعي يرتكب خطأ كاد أن يودي بحياته

  • 16/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 1050
  • 0
حسن الشافعي يرتكب خطأ كاد أن يودي بحياته تحميل الملف

كشف الفنّان "حسن الشافعي" عبر برنامج آراب آيدول عن الغلطة التي ارتكبها وهو صغير ولا يمكن أن ينساها أبداً، وهو إنّه في ذات مرة كان سيقفز من فوق السد العالي.

وأكّد الشّافعي أنّ هذه الغلطة الّتي كادت أن تنهي حياته، مازالت عائلته تذكرها بشدة وكثيراً ما يذكرونه بها، مشيراً إلى أنّ عمّه هو من أنقذه ومنعه من القفز من فوق السدّ العالي. وكانت حلقة آراب آيدول بدأت بأغنية الكرتون الشّهيرة " جريندايزر"، لتحمل عنوان الطفولة. حيث استذكر أعضاء لجنة التّحكيم حكايات الطّفولة وبثّ صورا لهم من تلك الفترة.

موضوع : حسن الشافعي يرتكب خطأ كاد أن يودي بحياته
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: