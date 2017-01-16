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نوال الزغبي تكشف الموعد الرسمي لطلاقها

  • 16/01/2017
  • النهار أون لاين
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نوال الزغبي تكشف الموعد الرسمي لطلاقها تحميل الملف

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أن طلاقها من زوجها إيلي ديب سيتم رسميا بين شهر وآخر، مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج مطلقا.

وقالت نوال الزغبي خلال تصريحها أن المرأة عندما تأخذ قرارا بالإنفصال عن زوجها فيكون هذا نابعا من رغبتها في الشعور بالحرية، مضيفة أنها تتولى مسؤولية تربية أولادها ولا تنتظر أن تعتمد على أحد دون أن ترفض فكرة دخول رجل في حياتها حيث قالت" أريد أن اعيش كإمرأة غلى جانبها رجل وليس العكس"، وفي كلامها عن الرجل الشرقي قالت الزغبي "الرجل الشرقي يحب أن يكون هو النجم في الزواج".

 

موضوع : نوال الزغبي تكشف الموعد الرسمي لطلاقها
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