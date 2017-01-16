شافية بوذراع.. التلفزيون الجزائري سجل معي حصّة حول مسيرة حياتي منذ 7 سنوات لكنه لم يبثها

ناشدت الفنّانة الجزائرية شافية بوذراع السلطات الجزائرية لتركيب وبثّ البورتري الخاص بمسيرتها الفنيّة التي دامت لأكثر من 47 سنة من العطاء.

وقالت أمّ الجزائريين كما لقّبت بعد دور لالا عيني الذي تقمّصته في مسلسل الحريق خلال نزولها ضيفة حصّة قهوة وجرنان، أنّ هناك بورتري مسجّل منذ حوالي 7 سنوات يحكي حياتها و مسيرتها الفنيّة على مستوى التلفزيون الجزائري. ولم ير النّور إلى حدّ الآن. وأضافت أنّها قامت بتسجيله في مدّة تقارب 4 أشهر وهي تنتظر تركيبه وبثّه على وسائل الإعلام.

وفي هذا السّياق، وجّهت الفنّانة رسالة لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزير الإتصال حميد قرين وكذا مدير الإذاعة والتلفزيون توفيق لتركيب وبثّ البورتري في أقرب وقت مادات على قيد الحياة. لكي يتسنّى للأجيال القادمة التعرّف على مسيرتي حتّى بعد مماتي .وعن حالتها الصحيّة التي تبلغ 87 عاما، قالت الفنّانة الجزائرية في ظل الشّائعات التي تداولت مؤخرا بأنّها كانت مريضة قالت بوذراع: "أنّ بعد عيد الأضحى بثلاثة أيّام تلقّيت دعوى من طرف الوالي "عبد القادر زوخ " فأصبت بوعكة صحيّة حيث تعرضت للسقوط وأصبت على مستوى الظّهر والرأس وخضعت لعمليتين جراحيتين . وتهافت الجمهورعليّ في مستشفى مصطفى باشا وكذلك عدّة وزراء من الحكومة إلى جانب المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل . وهذا الشئ طمأنني واعتبرته امتحان بالنسبة لي لمعرفة مدى حبّ الجمهور لي.

وبمناسبة الدورة العربيّة للمسرح العربي الجارية فعالياتها في ولاية وهران، قالت أنّ خشبة المسرح حزينة لهجرة الجمهور لها. وفي نظرها لايوجد فرق بين المسرح الجزائري أو أيّ مسرح آخر فلكلّ شخص ذوقه الخاص ويقرأه بذهنه.وعن المشاريع الفنيّة خلال هذه الفترة قالت أمّ الشّاشة الجزائرية ، أنّ هناك مشروع طرح عليّ وهو مسلسل يحكي نضال العلاّمة عبد الحميد بن باديس ضد المستعمر الفرنسي والمؤامرات التي تعرض لها ومحطات سفره إلى تونس واكتشافه عوالم الفكر الجديدة. وقالت أنّها كانت جارته في قسنطينة حيث كان ينادى بإسم "سيدي حامد "وأكّدت مشاركتها في فيلم عبد الحميد بن باديس الذي كان بمثابة تحدّي بالنسبة لها.

وعن الدّور الذي كانت تحب تجسيده خلال 47 من العطاء، قالت أنّ هناك دوران الأوّل يتمثّل في دور أمرأة مختلّة عقليا أي "مهبولة بلا عقل" ، والدّور الثاني هو امرأة شريرة وهذا لتوعيّة النّاس وتربيتهم تحسيسهم بالخطأ.للإشارة، تعتبر الفنّانة شافية بوذراع ممثلة سنمائية ومسرحية ولدت في 22 أفريل 1930 بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري، اشتهرت بأدائها أدوارا جديّة معروفة بشخصيّة "لالا عيني" في مسلسل الحريق وفيلم خارجون عن القانون وفيلم بلديون للمخرج العالمي رشيد بوشارب.

وفي السّينما من خلال فيلم كحلة وبيضاء للمخرج عبد الرحمان بوقرموح 1981 ومال وطني للمخرجة فاطمة بلحاج في عام 2008 وكذا لالا الباتول اقتبسته المخرجة فاطمة بلحاج عن النّص العالمي لغارسيا لوركا 2008 بالإضافة إلى فيلم خارجون عن القانون للمخرج رشيد بوشارب 2010 والذي نال الجائزة الأولى لأحسن فيلم في مهرجان دمشق الدوليفي المسرح و التلفزيون مسلسل الحريق والإمتحان الصّعب.