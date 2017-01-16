ممثّل يحوّل فيلمه إلى واقع ..ضربها وعذّبها قبل أن يغتصبها

حكمت محكمة في لندن على الممثل البريطاني " كورتني هاتشينستون " بالسّجن 23 عامًا ، بعدما قام بتعذيب امرأة بقضيب حديد ساخن، قبل أن يغتصبها خلال هجوم عليها امتدّ طيلة يوم.

وعلمت المحكمة أنّ، المعتدي صوّر أجزاء من الإعتداء الّذي نفذّه على ضحيته الحقيقية، حيث ضربها بشريط كهربائي واغتصبها. وبعدها هربت المرأة عاريّة من شقة المعتدي بعدما تركها وعلامات الضّرب والحرق ظاهرة على ساقيها وصدرها.يشار إلى أنّ، هاتشينسون الّذي يبلغ من العمر 31 عامًا، من بريكستون في لندن، ظهر في فيلم للعصابات. حيث يقوم بضرب رجل بعصا حديدي حمراء.