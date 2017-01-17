هكذا رد عادل إمام على شائعات وفاته

كشف الممثل الكوميدي المصري عادل إمام، أن الأزمة الصحية التي يعاني منها لن تمنعه من استكمال تصوير دوره بمسلسله الجديد "عفاريت عدلي علام".

وفي تصريحه قال عادل إمام، أن شائعة الوفاة التي تلاحقه مع كل يوم غياب عن موقع التصوير هي مجرد كلام وفقط، قائلا" أنا مصاب ببرد شديد ولكنني سوف أستمر في تصوير المسلسل طوال الأسبوع والحصول على إجازة يوم الجمعة فقط. للإشارة رفض عادل إمام الإلتزام بنصيحة الأطباء وهي الراحة داخل المنزل لثلاثة أيام على الأقل، حسب ماكشفته جريدة البيان الإماراتية، إلا أن الزعيم أصر التوجه إلى موقع التصوير حتى لا يعطي أي فرصة للشائعات قائلا" هذه الشائعة تطاردني دوما ولا أعرف مصدرها حتى اللحظة".