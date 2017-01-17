بعد استمرارها في العمل لأكثر من 100 عام أشهر لوحة إعلانية في لندن تنطفئ لهذا السبب

أطفأت أنوار اللّوحة الإعلانية الضّخمة في ميدان بيكاديلي الشهير وسط لندن، الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، تمهيدا إلى استبدالها بلوحة أكثر تطورا.

ولاحظ المارة في الميدان أن اللوحة أصبحت بلون واحد هو الأسود بعد أن كانت تشكل بإعلاناتها الملونة صورة تجذب الأنظار.واستمرت اللوحة الإعلانية القديمة في العمل لأكثر من 100 عام لم تتوقف سوى أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، عندما انطفأت الأنوار لمنع قاذفات القنابل الألمانية من تحديد الأهداف في الجو.

وتعرضت اللوحة المكونة من ست شاشات إلى انقطاع في الأنوار بعد الحرب، لكن ذلك كان لفترات محدود للغاية لأسباب فنية.وستنصب اللوحة الجديدة خلال الخريف المقبل، وستعرض صورا عالية الوضوح وأحوال الطّقس والمرور والرياضة، كما ستذيع بث وسائل التواصل الإجتماعي للمعلنين.