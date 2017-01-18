سعد المجرّد يرشّح لنيل جائزة الموريكس دور عن أغنيته غلطانة

دشّن عشّاق الفنّان المغربي سعد المجرّد حملة على مواقع التواصل للتصويت لنجمهم المفضل حتى يفوز بجائزة الموريكس الذّهبي ، كهدية منهم إليه وهو داخل زنزانته بسجن "فلوري" في فرنسا.

وترشّح المغنّي المغربي سعد لمجرد مرة ثانيّة للحصول على جائزة Murex d’or عن أغنيته غلطانة، التي قاربت 100 مليون مشاهدة على قناة يوتيوب، كما أن فيديو كليب الأغنية مرشح للجائزة نفسها، وكان قد صوره في مدينة ورزات الملقبة بهوليوود إفريقيا، وهو ذات المكان الّذي صوّر فيه فيلم الرعب الأمريكي The Hills have Eyes لمخرجه الفرنسي أليكسندر آجا، ويعتبر الفيديو كليب الأكثر تكلفة.

وجائزة الموريكس الذهبيّة هي جائزة لبنانية، أنشئت في عام 2000 من طرف الطبيبين زاهي وفادي حلو، للإعتراف بالإنجازات التي تحقّقت في مجال الفنّ في لبنان والمنطقة العربية والعالم، وسبق أن حصل عليها سعد لمجرد سنة 2015.ولم تحقّق قضيّة الفنّان الشّاب أي تطوّر يذكر، وكل ما يروّج حولها في الوقت الحالي هو أخبار متفرّقة وغير أكيدة، ومن مصادر تفضّل عدم الإعلان عن نفسها. وسبق أن حصل سعد المجرّد على جائزة الموريكس الذّهبي في 2015، ويقود عشاقه حملة ليحصل عليها للمرة الثّانية كهديّة منهم له.