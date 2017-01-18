حميد بارودي يمتع الجمهور الأدراري بأغانيه القديمة

تمكن الفنّان الجزائري حميد بارودي بإمتاع جمهوره الغفير بروائع غنائيّة من الزّمن الجميل في سهرة أحياها سهرة الثلاثاء بسينما "الأفراح" بمدينة أدرار .

و شهدت هذه السّهرة الغنائية التي تعدّ من بين إحدى محطات القافلة الفنية نحو عدد من ولايات الجنوب التي ينظمها الفنان بالتعاون مع وزارة الثقافة تجاوبا كبيرا للجمهور من شباب وعائلات الذين تفاعلوا مع كلمات وأغاني حميد بارودي التي رددوها معه بكل انسجام حيث اختار الفنان تقديم أشهر أغانيه القديمة التي طعمها بشرح مسبق لظروف و حيثيات أدائها على غرار " حكمت لقدار" و" قافلة بغداد" و " كان في عمري عشرين" و" سيدي سيدي " و "قولي لييا يما" و التي مزجت بين مختلف الألوان و الطبوع الفنية الوطنية والعالمية.كما أعرب حميد الذي كان مرفوقا بفرقة فنية شبانية من منطقة قورارة تيميمون عن مدى غبطته الكبيرة بالإستقبال الدافئ الذي حظي به من طرف الجمهور وما لمسه لديه من تذوق وحس فنّي.