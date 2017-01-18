انطلاق الطبعة الأولى لمهرجان الأندلس في فرنسا

تفتتح الطّبعة الأولى من مهرجان "الأندلس" يوم السبت المقبل بمونبليه في جنوب فرنسا بمشاركة جمعيات موسيقيّة أندلسية جزائرية و فرنسية حسب ما أعلنه المنظمون .

و سيشارك في تنشيط هذا المهرجان الأول من نوعه والّذي يدوم يوميين الفنانة الجزائرية ليلى بورصالي والجمعيات الموسيقية الأندلسية "هواء الأندلس" من باريس و"نسيم الأفراح " و"نسيم الأندلس "من وهران إلى جانب الفرقتين الموسيقيين الفرنسيتين "ريسي دايور"و "نينبو".وستقدم ليلى بورصالي مغنية الطبع الحوزي -الغرناطي التي ينتظر أن تحيي أيضا حفلين بالمركز الثقافي الجزائري بباريس خلال المهرجان حفل "كان يا مكان ...في غرناطة" و هو عبارة عن قصيدة غنائيّة تتخلّلها مقتطفات من رائعة واشنطن ايرفين و حكايات قصر الحمراء و أيضا أغاني من البوم "كرونيكاس غروناديناس" للإسباني كارلو كانو.

كما يشارك الجزائري أمين تيليوة مدرس الموسيقى الأندلسية في المعهد الموسيقى لتولوز في جنوب فرنسا في التظاهرة بتقديم محاضرة حول الموسيقى العربية- الأندلسية و تنشيط ورشة خاصة بالموسيقى الأندلسية رفقة مواطنه ربيع حوتي عضو سابق في جمعية نسيم الأندلس ومنظّم المهرجان و قائد فرقة "نينبو". و يهدف مهرجان "الأندلس" إلى ترقيّة الموسيقى الأندلسية هذا التراث المشترك لبلدان المغاربية التي لها جالية كبيرة مقيمة في فرنسا .