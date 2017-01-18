تامر حسني يحضر زفاف مراد يلدريم و إيمان الباني في المغرب

طلب الفنّان تامر حسني من القائمين على فيلمه الجاري تصويره "تصبح على خير" ومسلسله الرّمضاني المقبل أن يمنحوه إجازة خاطفة، ليتمكّن من السّفر إلى المغرب لحضور حفل الزفاف الثاني للفنّان التّركي مراد يلدريم وعروسه إيمان الباني ملكة جمال المغرب السّابقة.

ومن المتوقّع أن يتمّ حفل الزّفاف الثاني لمراد يلدريم وإيمان الباني يوم 23 جانفي في المغرب، ويستعدّ تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل للسّفر لحضوره. يشار إلى أنّ، تامر حسني لم يتمكّن من حضور حفل الزّفاف الأول لمراد يلدريم وإيمان الباني والذي أقيم يوم 25 ديسمبر في إسطنبول، وذلك بسبب عدم استخراجه لموافقة أمنيّة ليتمّ توقيفه في المطار، وسافرت زوجته بسمة بوسيل بمفردها.