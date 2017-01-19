صابر الرّباعي لن يصدر أيّ ألبوم بعد الآن لهذا السّبب

قال الفنّان التونسي صابر الرباعي، أنّ لن يصدر أي ألبوما بعد الآن، بل سيصدر أغنيّة كل كم شهر، والألبومات اليوم أصبحت موضة قديمة.

وأضاف الفنّان التونسي في حوار مع موقع الفن ، أنّ طريقة التّسويق اليوم أصبحت مختلفة، الجمهور بدأ يسمع عبر الهاتف لا عبر الأسطوانة، والأسطوانة أصبحت وسيلة استماع قديمة. مواقع التواصل الإجتماعي هي الأساس ومن خلالها تخترع التلفزيون تبعك والراديو. ولهذا السبب أفضّل أن أطلق كل أغنية على حدى لا في ألبوم. وبشأن الفنّان اللبناني الراحل ملحم بركات، قال الرباعي أنّه سبق له وأن أعاد مجموعة من الأغاني للراحلتين ذكرى ووردة الجزائرية و كذلك كوكتيل من الأغاني التونسية لكبار الفنّانين في تونس، اليوم ملحم بركات فرض عليّ فكرة أن أغنّي أغانيه خصوصاً أنّه من الملحّنين الذين يلمسونني بشكل كبير وألحانه تؤثر بي بشكل كبير، بالإضافة إلى صوته واختياراته الفنيّة التي فيها من التطريب الذي أرى نفسي فيه، وكنت أتمنى لو أنني تعاونت معه بعمل معين قبل رحيله. وهذه المبادرة هي تكريماً لروحه.