بالفيديو.. ليندسي لوهان تروي قصتها مع الإسلام ومن كان السّبب في ذلك

روت الممثلة الأمركية، ليندسي لوهان، في مقطع فيديو قصّتها مع الإسلام، وكيف كان صديقها السعودي أحد أسباب إسلامها، بعد أن أهداها نسخة من القرآن.

وقالت إنّ صديقي السعودي المقيم في لندن أعطاني نسخة من القرآن الكريم، وأخذتها معي إلى نيويورك، وكان هذا بمثابة باب مفتوح للتعلّم، خاصة أشياء روحية وهذه طبيعة شخصيتي.وأضافت "كنت ممسكة بنسخة القرآن وأنا أسير في الشارع، فهاجموني في أمريكا وقالوا إنّي إنسانة سيئة، وهذا فقط لأني أحمل القرآن".

وتابعت: "سعدت عند العودة إلى لندن، لأني أصبحت مهدّدة في بلدي، الناس عاملوني معاملة سيئة، لأن هذا معتقدي وهذا ما آمنت به".وقالت لوهان "الآن أستطيع تخيل ما يقع للمسلمين كل يوم، فهمت ما يقع لهم من اضطهاد، فقد مررت بنفس التجربة".وكانت الممثلة الأمركية قد حذفت كافّة صورها من حساب "إنستغرام"، وغيرت لغة سيرتها الذاتية من الإنجليزية إلى العربية. وكتبت الممثلة البالغة من العمر 30 عاماً عبارة "السلام عليكم" في سيرتها الذاتية، بعد حذف كافة صورها، يذكر أنّ عدد متابعيها على "إنستغرام" يبلغ 5.7 مليون شخص.

واعتبر المتابعون ومستخدمو مواقع التّواصل الإجتماعي أنّ الخطوات التي قامت بها لوهان تعبيراً عن تحولها للإسلام.ومن جانبها، لم تعلّق لوهان منذ قيامها بحذف صورتها وتغيير سيرتها الذاتية على "إنستغرام". وارتدت الممثلة الأمركية الحجاب أثناء زيارتها للاجئين السوريين في تركيا .