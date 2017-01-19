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بالصّورة..سهيلة بن لشهب تشغل منصب مدير عام مجموعة " ورجعت البسمة سوريا العالية"

  • 19/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالصّورة..سهيلة بن لشهب تشغل منصب مدير عام مجموعة " ورجعت البسمة سوريا العالية" تحميل الملف

كلّف مدير إدارة مجموعة "ورجعت البسمة سوريا العالية" بالفرع الرئيس سوريا_دمشق الفنّان آدم الفنّانة الجزائرية و خريجة ستار أكاديمي الشّابة "سهيلة بن لشهب" بمنصب مدير عام للمجموعة في الجزائر وهذا حسب بيان أصدرته المجموعة. وأبدت الفنّانة موافقتها على استلام المنصب.

وجاء في نفس البيان أنّ المدير العام لإدارة مجموعة "ورجعت البسمة سوريا العالية" الفرع الرئيس "سوريا_دمشق" الفنّان آدم، يتشرّ ف بتكليف  سهيلة بن لشهب" بمنصب مدير عام المجموعة  في الجمهورية  العربية الجزائرية. وذلك بعد إطلاع كامل على أهداف المجموعة الإنسانية والفنية والثقافية من قبل سهيلة بن لشهب  وقامت بالموافقة الكريمة على استلام المنصب. وردّت سهيلة في  تغريدة على صفحتها الرسمية  على موقع التواصل الإجتاعي "التويتر": " الشرف ليا شكرا على الثقة  ويارب نكون قدها".

وفي سياق آخر، خضعت الفنّانة "سهيلة بن لشهب" إلى جلسة تصوير لإطلاق أغنيتها الجديدة  "دانس"، وشاركت قناة النهار كواليس التصوير.

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بالصّورة..سهيلة بن لشهب تشغل منصب مدير عام مجموعة " ورجعت البسمة سوريا العالية"
موضوع : بالصّورة..سهيلة بن لشهب تشغل منصب مدير عام مجموعة " ورجعت البسمة سوريا العالية"
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تعقيب
1 Noufel Alger 2017/01/19
الله الله عليك يا سهيلة tu est très jolie trop belle très charmante Mamamia
0
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youcef chelfi
2017/01/19
كرهنا من اخبار هاته النكرة ولا يوجد الا جريدة النهار التي تنقل اخبار هاته النكرة.انسيتم فقوله تعالى {‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏*}‏.انشري يا نهار
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  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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