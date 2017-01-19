هذا ما جمع محمّد عساف مع الفنّان هاني شاكر

نشر الفنّان الفلسطيني محمد عساف عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع الفنان المصري هاني شاكر، المتواجد في فلسطين.

وعلّق عساف على الصورة، قائلاً: "أسعدني اليوم لقاء أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر في فلسطين الحبيبة، نورتنا في بلدك الثاني و يا مرحبا بك".يُذكر أنّ عساف إنتهى من ألبومه الثاني، وقد ضمّ عدد كبير من الأغاني الى الألبوم منها أغنية رومانسية "بزعل على مين" كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، اضافة الى أغنيتين مصريتين كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الوهاب، وأغنية فلسطينية، وأغنية خليجية بعنوان "ما وحشناك"، من كلمات علي الخوار، ألحان هادي شرارة، وهي مزيج بين كلمات خليجية ولحن لبناني.