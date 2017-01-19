هذه هي اللّغة التي تتواصل بها إيمان الباني مع زوجها مراد يلدريم وهكذا تعرفا إلى بعضهما

كشفت ملكة المغرب السابقة المغربية إيمان الباني، كيف تتواصل مع زوجها الفنّان التركي مراد يلدريم، وكيف تعرّفا الى بعضهما، كما تحدثت عن أول هدية منه لها .

وقالت إيمان الباني، أنّها تتواصل مع زوجها مراد يلدريم باللّغة الإنجليزية، لكنّه يتعلم اللّغة العربية بسرعةٍ كبيرة في الوقت الراهن بسبب حبّه للعرب ولغتهم وثقافتهم، وأنا طبعاً أتلقى دروساً مكثّفة باللغة التركية. ومنذ لقائنا الأوّل علّمته عبارة "أنا بحبك بزاف". وأضافت، أنّها تعرّفت عليه في لندن منذ فترةٍ طويلة خلال حضورهما إحدى المناسبات الإجتماعية، وبعد ذلك اللّقاء، أخذ مراد يتردّد إلى لندن للقائها، وعندما دخلا في علاقة حب جدّية، بات مواظباً على زيارته لها بشكلٍ متواصل. وقالت أنّها ما زالت تتذكّر أوّل هدية قدّمها لها مراد بعد أن تعرّفا إلى بعضها، وكانت باقة من الورد بطولٍ يتجاوز المترين، وكانت فعلاً مفاجأة مميّزة منه.