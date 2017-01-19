دور السينما الجزائرية ستعرض الأفلام العالمية الجديدة في نفس توقيت عرضها في أوروبا

سيتم قريبا برمجة عرض الأفلام العالمية الجديدة بعدد من دور السينما الجزائرية في نفس توقيت عرضها بالدول الأوروبية، حسبما أعلنه المدير العام لديوان الثقافة والإعلام لخضر بن تركي بوهران .

وذكر بن تركي خلال إشرافه بمعية الأمين العام للهيئة العربية للمسرح و والي وهران على ندوة صحفية عشية اختتام الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي التي سيقام حفله سهرة غد الخميس بمستغانم أن هيئته قد عقدت اتفاقيات مع مؤسسات أوروبية لتوزيع الأفلام تمكن الجمهور الجزائري من مشاهدة أفلام العرض الأول العالمية بدور السينما بنفس توقيت عرضها بأوروبا.

وكمرحلة أولى اختيرت ولايات نموذجية لاحتضان هذه العروض السينمائية وهي الجزائر و وهران وقسنطينة وتيبازة وبومرداس، على أن تعمّم لاحقا بشكل تدريجي وفق ما أشار إليه نفس المسؤول مبرزا أنّه سيتمّ لهذا الشّأن إعادة فتح قاعات للسينما لعروض انتاجات الفن السابع الوطني والعالمي.

وتأسّف بن تركي بالمناسبة "لكون العديد من قاعات السينما لا تزال مغلقة حيث ترفض البلديات تسليمها لمؤسسات قطاع الثقافة من القطاعين العام والخاص".ومن جهة أخرى ذكر المدير العام للديوان الوطني للثقافة والفنون أنه سيتم في غضون الأسبوع المقبل الإعلان عن برنامج "كبير" للنشاطات الثقافية التي سيتم برمجتها عبر مختلف ربوع الوطن.