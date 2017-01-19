الموت يفجع الفنّانة ابتسام تسكت

فجعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت بوفاة جدتها، فنعتها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت تسكت صورة بالأسود، مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم.يُذكرأنّ، تسكت كانت قد خضعت لعملية جراحية لإستئصال الزائدة الدودية، بعد أن أدخلت إلى المستشفى في بداية شهر جانفي الحالي، كما أنهت تصوير مشاهدها في فيلم تلفزيوني هو الأول في مسيرتها الفنية، وتلعب فيه دور منشطة إذاعية تحت إدارة المخرج هشام الجباري. ومن المقرّر أن تقوم تسكت قريباً، بتصوير أغنية مصريّة على طريقة الفيديو كليب.