الفنانة داليا البحيري تعتذر لـ أبوتريكة

أصدرت الفنانة المصرية، داليا البحيري، بيان اعتذار، لمحمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد أن اتهمته بالإرهاب، عقب صدور حكم ضمه لقائمة الإرهابيين في البلاد. وقالت داليا في البيان، اليوم الخميس في البداية، أحب أن أقدم اعتذاري الشخصي، إلى اللاعب محمد أبوتريكة وإلى جمهوره، وعاشقيه من غالبية الشعب المصري، عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني. وأضَافت التدوينة التي نشرت، على حسابي الخاص، أكرر حسابي الخاص، إذ إنني لا أمتلك صفحة عامة، على فيسبوك لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي اللاعب، وليس من أجل التجريح أو الإساءة، لست معتادة على الإساءة إلى الأشخاص، حتى وإن تمت الإساءة لي، ومن المؤكد أني لست بالغباء حتى أسيء عن قصد إلى شخص بحجم محمد أبوتريكة. واختتمت، أتمنى من الذين لم يتوانوا في الإساءة لي كامرأة وفنانة وزوجة وأم، أن يراجعوا أنفسهم وضمائرهم، لأنني على يقين بأن شخصًا بأخلاق اللاعب محمد أبوتريكة، لا يقبل مثل هذه الطريقة في الدفاع عنه. وتعرضت البحيري، لهجوم شديد، بعدما كتبت عن اللاعب المعتزل، عقب الحكم الصادر بوضعه ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، قائلة أبوتريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان، خلقته بتقول إرهابي.