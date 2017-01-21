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نشرت الممثّلة المصريّة صفاء جلال عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التّواصل الإجتماعي خبر وفاة الممثّلة المصريّة فيفي لسباعي بعد صراع مع المرض. وكتبت صفاء على صفحتها: "انتقلت إلى رحمة الله الفنانة فيفى السباعى إنا لله وإنا إليه راجعون".من المعروف أن فيفى السباعى اشتهرت بأداء دور الأم الأرستقراطية وتوفيت عن عمر 60 عاماً، وكان آخر أعمالها مسلسل "المغني" ومسلسل "كلمة سر".يذكر بأنّ، مسلسل المغنّي كان من " بطولة محمد منير ورانيا فريد شوقي وميريهان حسين ومحمد أبو داوود ومحمد مهران وجمال عبد النّاصر ومن إخراج شريف صبري.

موضوع : وفاة الفنّانة فيفي السباعي بعد صراع مع المرض

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