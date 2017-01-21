سهيلة بن لشهب تنضمّ رسميا إلى مسلسل عائلات من الشّمال

أعلنت الفنّانة الجزائرية الشّابة "سهيلة بن لشهب" ، نجمة برنامج "ستار أكاديمى" فى موسمه الحادى عشر، عن انضمامها الرسمي لأسرة مسلسل "عائلات من الشمال" ، المسلسل المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعربت سهيلة عن سعادتها الكبيرة بالإنضمام إلى هذا العمل حيث قالت :" سعيدة بالانضمام الرسمي لمسلسل عائلات من الشمال".مسلسل "عائلات من الشمال" ، سيناريو "فاتن سكرية" ، و إخراج "عبد السلام دحو".يشار إلى أنّ سهيلة تستعد هذه الأيام لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية بعنوان "Dance" عبر تطبيق "أنغامي" وموقع "يوتيوب".