فيلم تحقيق في الجنة لمرزاق علواش ينافس على جائزة فيبا الذهبيّة

يشارك المخرج الجزائري "مرزاق علواش" في الطّبعة الـ30 للمهرجان الدّولي للبرامج السّمعية البصريّة بياريتز "جنوب غرب فرنسا" التي تعقد فعالياتها من 24 إلى 29 جانفي الجاري بفيلمه الوثائقي الطويل "تحقيق في الجنة" وفقا للموقع الإلكتروني للمهرجان.

وسيتنافس هذا العمل الجديد لمرزاق علواش على جائزة "فيبا الذّهبية"، ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي للمهرجان مع 11 عملا وثائقيا طويلا آخر، على غرار "العدوّ" من كوبا و"الإستعراض" من فرنسا و"نوما" من جنوب إفريقيا وكذا "إليزابيت في عمر التسعين: تكريم عائلة" من المملكة المتّحدة. ويتطرّق "تحقيق في الجنّة" الّذي يعدّ إنتاج فرانكو-جزائري، لرحلة يقوم بها صحفيّون في بعض المدن الجزائريّة للتّحقيق والبحث في أسباب التطرف ، محاولين عبرها الكشف عن الدوافع والأسباب التي تدفع بعض الشباب للانضمام للجماعات الإرهابية والقيام بالعمليّات الإنتحارية.

ويعتبر المهرجان الدولي للبرامج السّمعية البصرية لبياريتز الذي يعقد سنويا منذ 1987، بمثابة فضاء للتلاقي والنقاش بين المخرجين والمهنيين ومحبّي السّينما لاكتشاف أفضل وآخر الإنتاجات السّمعية البصريّة التلفزيونية حول العالم، وهو المهرجان الوحيد في فرنسا الّذي يهتم بجميع أنواع الإنتاجات السّمعية البصريّة.ويترشّح كل عام حوالي 1200 فيلم من 70 بلدا للمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الدولية، غير أنه يتم اختيار 130 منها فقط للمشاركة سواء في المنافسة.