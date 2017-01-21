Facebook Twitter Google+

كرّم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الفنان المصري ونقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر، مساء الخميس، ومنحه وسام الثقافة والعلوم والفنون، وذلك بمناسبة الإحتفال بانطلاق الثّورة الفلسطينية. هاني شاكر وصل إلى فلسطين الأربعاء، وأحيا حفل انطلاق الثورة الذي أقامته الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله.وشارك في الحفل عدد من الفنانين الفلسطينيين، وغنى هاني شاكر أغنية جديدة لأول مرة بعنوان "علم بلادي" من كلمات الشّاعر الفلسطيني رامي اليوسف ألحان وتوزيع محمد ضياء.

موضوع : الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس يكرّم الفنّان هاني شاكر

0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار

