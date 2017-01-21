بالفيديو.. استقبال مراد يلدريم وعائلته بالدقّة المراكشية في المغرب

أقيم حفل زفاف ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني و الممثل التركي الشّهير مراد يلدريم مساء أمس الجمعة بقصر المؤتمرات بالصّخيرات، بحضور عدد من الفنانين من المغرب وتركيا.

وكان الممثل التركي مراد يلدريم قد وصل إلى مدينة الرباط المغربية من أجل الإحتفال بحفل زفافه الثاني من ملكة جمال المغرب "إيمان الباني".واستقبلت الباني زوجها التّركي على الطريقة المغربية، أمام الفندق الذي سيقطن فيه، وذلك بحضور الدقة المراكشية، الذين احتفلوا به بشكل رائع، كما قدم له الحليب والتمر. وتجدر الاشارة إلى أنّ الثنائي كان قد احتفل بزفافهما بتركيا في وقت سابق.