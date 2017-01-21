العثورعلى جثّة الفنّانة صاحبة أغنية لامبادا متفحّمة داخل سيّارتها

عثرت الشّرطة البرازيلية على الفنّانة "لُوَلوا براز"، صاحبة الأغنيّة الشّهيرة "لامبادا"، جثّة متفحّمة داخل سيّارتها في منطقة ساكواريما على سواحل منطقة "ريو دي جانيرو".

ونقل موقع "جي 1" الإخباري معلومات أوليّة للشّرطة العسكريّة المحليّة، أفادت بوجود رجلين مسلّحين قرب منزل المغنيّة ليلاً. وكانت الوحدة المحليّة للإطفائيين دعيت مرة أولى خلال اللّيل لإخماد حريق في منزل فييرا، وتلقّت الشّرطة من بعدها اتّصالاً ثانياً للإبلاغ عن حريق في سيّارة قريبة ليتمّ العثور على جثة المغنيّة في داخلها.