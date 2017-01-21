معرض بالإسكندرية يوثّق تاريخ الفنّانة فاتن حمامة في الذّكرى الثانية لرحيلها

تحتضن مكتبة الإسكندرية بمصر معرضا تكريميا لروح الفنّانة الرّاحلة فاتن الحمامة يوثّق لتاريخ مسارها الفني الغني بالأعمال التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية .

يضمّ هذا المعرض الذي نظمته المكتبة بالتعاون مع أسرة الراحلة حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للمكتبة اليوم السّبت مجموعة من الشّهادات والجوائز التي كلّلت المسار الفنّي المتميّز للفنانة وأيضا وثائق وصور الفنانة في مختلف مراحلها العمرية و مجموعة و أخرى مع أفراد أسترتها و أيضا مقتنياتها الشخصية و بعض الفساتين التي ظهرت بها في أفلام و مسلسلات شهيرة وقصاصات الصحف التي رصدت أعمالها على مدى أكثر من 70 سنة من العطاء.

و تتواصل فعاليات المعرض الذي وضع تحت شعار"فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية" إلى غاية 24 من الشهر الجاري و يتزامن مع أنشطة أخرى برمجت بمناسبة مرور سنتين عن رحيل "إيقونة عصر الرومانسية المصرية" كما لقبتها الصحف المصرية التي عادت اليوم للتذكير بالكثر من ميزات الفنانة المبدعة في مقدمتها لأناقة والرومانسية. وأقيمت عقب حفل افتتاح المعرض ندوة قراءة في كتاب "فاتن حمامة" الذي أعدته الكاتبة الصحفية زينب عبدالرزاق استنادا إلى عدد من المقابلات مع الفنانة الراحلة ويضمّ أيضا دراسات وشهادات عن مسيرة الفنّانة.