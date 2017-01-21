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قدم الرسام التشكيلي السوري سبهان آدم لوحة جديدة رسمها احتفاءً بتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر اللوحة إمرأة وهي تحمل مجلّة في يدها يتصدّر غلافها صورة دونالد ترامب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، مع إضافة مانشيت " الرئيس لايكذب" يمثل فيها وجهة نظره اتجاه ترامب. وقال الفنان المثير للجدل في تصريح لـ CNN العربية، أن ترامب يتسم بأسلوب كشط الأقنعة عن الوجوه والتمرد على السائد ومواجهة سطو المؤسّسات التقليدية، مشيرا أن تصريحات الرئيس الأمريكي تجعله متفائل كونه لن يرضخ للإبتزاز.

موضوع : رسام سوري يهنئ ترامب بلوحة "الرئيس لا يكذب"

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