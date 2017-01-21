ريّا وسكينة تعودان من جديد في الدراما السّورية بمسلسل وردة شاميّة

أطلّت من جديد الشّقيقتان ريا وسكنية لتظهرا فجأة في الدراما السّورية من خلال مسلسل جديد تشارك فيه مجموعة كبيرة من النّجوم ومن إخراج تامر إسحاق.

وتدخل هاتان الشّخصيتان عمق الحارات الشّامية في مسلسل من ثلاثين حلقة يحمل إسم "وردة شامية" ويتخطّى القصّة المصريّة الشّهيرة عبر الكثير من الجرائم ليمتدّ إلى إقدام امرأتين على القتل بدوافع متعدّدة.ويؤكّد فريق عمل المسلسل من مخرج ومنتج وممثلين، أنّ هذا العمل السّوري يتّخذ طابع البيئة الشامية في فضاء من الفانتازيا ولن يكون نسخة من ريا وسكينة المثير للجدل إنما سوف يُبني على أحداث قصص ومحاور من صلب الدراما الشّامية حيث سيعيش المشاهد في عالم الجلادين والضحايا وردود الفعل ولن تنتهي القصة بدفن الجثّة.

وتدور أحداث المسلسل الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل في مجتمع شامي إبان زمن الحكم العثماني ويتحدث عن فتاتين لديهما قصة وحالات نفسية لكنهما يصلان إلى قتل الفتيات والاستمتاع بهذه الحالة.ويقول مخرج العمل إنه اختار اسم "وردة شامية" لإظهار التناقض واستخراج السّواد والقتل والحزن والأسى ومآسي النّاس الذين فقدوا أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم.وتجسّد الممثّلة السّورية سلافة معمار دور "وردة" فيما تلعب الفنّانة السّورية-الفلسطينية شكران مرتجى دور أختها "شامية" ويُسند إلى الممثل السوري سلوم حداد دورشخصية عامل النّظافة المنبوذ الّذي ترقب عيناه كل حدث وتفصيل إلى حين وقوعه في غرام إحدى الأختين "وردة".