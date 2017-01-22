الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة بالصّور.. كنزة مرسلي وسط الثلوج في الجزائر

بالصّور.. كنزة مرسلي وسط الثلوج في الجزائر

  • 22/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 635
  • 0
بالصّور.. كنزة مرسلي وسط الثلوج في الجزائر تحميل الملف

نشرت الفنّانة الجزائرية "كنزة مرسلي"، صورا لها على صفحتها الرّسمية على موقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك"، وظهرت مرسلي وسط الثلوج في إحدى المرتفعات. وشاركت جمهورها بسمتها.

من جهة أخرى، استطاعت النّجمة الجزائرية الصّاعدة "كنزة مرسلي"، أن تُحقق نجاحًا بأغنيتها "شبه الحنين"، وصلت به إلى الكثير من الفئات العمرية، مُحققة ملايين المشاهدات.فقد وصلت أغنية "شبه الحنين"، لخريجة الموسم العاشر من برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، إلى المليون الرابع في أعداد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، بنجاح ما زال موجودًا بعد مرور عام على طرحها.تجدر الإشارة، أنّه تمّ طرح "شبه الحنين" معايدة للجماهير العربيّة، منذ عام، وهي الأغنية المنفردة الأولى في مسيرة كنزة مرسلي، بعد الأغنية الثنائية "قصة حب" مع الفنان سامو زين.

 

موضوع : بالصّور.. كنزة مرسلي وسط الثلوج في الجزائر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: