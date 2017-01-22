بالصّور.. كنزة مرسلي وسط الثلوج في الجزائر

نشرت الفنّانة الجزائرية "كنزة مرسلي"، صورا لها على صفحتها الرّسمية على موقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك"، وظهرت مرسلي وسط الثلوج في إحدى المرتفعات. وشاركت جمهورها بسمتها.

من جهة أخرى، استطاعت النّجمة الجزائرية الصّاعدة "كنزة مرسلي"، أن تُحقق نجاحًا بأغنيتها "شبه الحنين"، وصلت به إلى الكثير من الفئات العمرية، مُحققة ملايين المشاهدات.فقد وصلت أغنية "شبه الحنين"، لخريجة الموسم العاشر من برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، إلى المليون الرابع في أعداد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، بنجاح ما زال موجودًا بعد مرور عام على طرحها.تجدر الإشارة، أنّه تمّ طرح "شبه الحنين" معايدة للجماهير العربيّة، منذ عام، وهي الأغنية المنفردة الأولى في مسيرة كنزة مرسلي، بعد الأغنية الثنائية "قصة حب" مع الفنان سامو زين.